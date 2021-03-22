В селе Будичаны Житомирской области нашли свалку со львовским мусором.
Читайте такжеСадовый рассказал, когда завершится строительство мусороперерабатывающего завода во ЛьвовеОб этом сообщает Telegram-канал «Оперативний УКР».
«Львов снова разбрасывает свои отходы. На этот раз активисты нашли огромную свалку «ковидных» отходов в селе Будичаны. Эта территория принадлежит старому кирпичному заводу, но, как видите, используют ее совсем не по назначению», – говорится в сообщении.
На фото видно, что среди прочего мусора нашли львовские квитанции.
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