Минэкологии разработает государственную стратегию управления лесами на 15 лет

Составляющей стратегии будет разработка и внедрение Национальной системы защиты природных ландшафтов от пожаров.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов планирует разработать государственную стратегию управления лесами до 2035 года, главными приоритетами которой станут развитие лесного хозяйства, лесопользования и лесовосстановления.

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

«Необходимо разработать стратегию на следующие 15 лет и определить главные приоритеты развития лесного хозяйства, лесопользования, лесовосстановления, пути финансирования мероприятий по лесоустройству, охране лесов, предотвращению и ликвидации последствий лесных пожаров», - цитирует пресс-служба слова министра.

Согласно сообщению, составляющей этой стратегии будет разработка и внедрение Национальной системы защиты природных ландшафтов от пожаров.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости проведения национальной инвентаризации лесов. Премьер-министр призвал профильные министерства и агентства разработать программы превентивных мер по укреплению инфраструктуры и недопущению незаконных рубок леса, чтобы избежать природных катастроф, в частности наводнений в западных областях Украины.

В 2020 году в Киевской, Житомирской, Луганской областях неоднократно вспыхивали лесные пожары, что вызвало в обществе дискуссии о потребности усовершенствования государственного управления лесным хозяйством.

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