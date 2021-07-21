Традиции уже более 800 лет, для Лондона это торжественное событие.

В Великобритании начали ежегодную перепись птиц на Темзе. Перепись позволяет узнать, сколько лебедей принадлежит королеве Елизавете II.

Ежегодной традиции уже более 800 лет, сообщает ТСН.

Лебедей считают празднично одетые орнитологи на украшенных королевской символикой лодках. Перепись проходит торжественно, на этот процесс приходит смотреть много людей.

В течение пяти дней они будут искать вдоль берега взрослых лебедей и их птенцов. Специалисты будут учитывать их параметры, птиц будут взвешивать и заносить в реестр.

В Средневековье мясо лебедей в Британии считалось ценным деликатесом. Из-за этого птицами владели только монархи, позже это право частично разделилось между несколькими гильдиями торговцев, но традиция подсчета осталась.

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Автор: Полина Кузенко