В зоопарке Нью-Йорка коронавирусом заразились тигры и львы

Симптомы коронавируса, включая кашель, появились у животных в конце марта.

В Нью-Йорке коронавирусом заразились семь хищников - четыре тигра и три льва. Тигрица по кличке Надия стала первым животным в США, у которого диагностировали коронавирус. Предполагается, что она заразилась от работника зоопарка, у которого не было симптомов заболевания.

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Симптомы коронавируса, включая кашель, появились у животных в конце марта, передает Би-би-си. "Мы не слышали, чтобы где-нибудь в мире человек заразил животного и оно заболело“,- сказал Пол Калле, главный ветеринар зоопарка в Бруклине.

Ранее поступали отдельные сообщения о зараженных вирусом домашних животных, но эксперты подчеркивают, что нет никаких свидетельств того, что животные при этом заболевают или же распространяют коронавирус.

У заболевших в нью-йоркском зоопарке животных понизился аппетит, но в остальном они чувствуют себя хорошо под присмотром ветеринаров и полны энергии.

Врачи ожидают, что Надия, ее сестра Азуль, а также двое амурских тигров и три африканских льва полностью выздоровеют.

Тем не менее в заявлении зоопарка говорится, что не известно, как именно вирус отразится на животных, так как разные млекопитающие по-разному реагируют на инфекции. Поэтому зараженные тигры и львы находятся под постоянным наблюдением.

Остальные большие кошки зоопарка – еще четыре тигра, снежные барсы, гепарды, дымчатый леопард, дальневосточный леопард, пума и сервал, пока не проявляют никаких признаков заболевания. За всеми ними присматривал тот же сотрудник, от которого, скорее всего, заразилась Надия.

Пока не ясно, будут ли тестироваться остальные животные.

Все зоопарки в Нью-Йорке закрыты для публики. Администрации зоопарков принимают дополнительные меры для защиты животных и сотрудников.

Главный вертеринар нью-йоркского зоопарка намерен поделиться информацией о заболевших животных с остальными зоопарками мира и лабораториями, изучающими распространение Covid-19. "Мы протестировали Надию, руководствуясь самыми строгими мерами предосторожности, и поделимся всей информацией, чтобы внести свой вклад в понимание того, как распространяется новый коронавирус", - говорится в заявлении зоопарка.