Раньше любопытство посетителей мешало романтическим отношениям между животными.

Национальный зоопарк Кубы сообщил о всплеске рождаемости среди экзотических и вымирающих видов животных, чего там не видели последние несколько лет.

Работники зверинца предполагают, что этому поспособствовало небольшое количество посетителей из-за COVID-19, говорится в сюжете ТСН.

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Раньше их любопытство мешало романтическим отношениям между животными. А с тех пор как они смогли уединиться, зверинец пополнился десятком новых подопечных. Среди них - леопарды, тигры, зебры, жирафы и антилопы.

Впрочем, несмотря на демографические успехи в зоопарке сетуют на нехватку еды и медикаментов для животных, поскольку финансирование на фоне пандемии уменьшилось вместе с потоком посетителей.

Как сообщал УНИАН, этой весной в зоопарке Бердянска (Запорожская область) наблюдался бэби-бум - там на свет появились два десятка малышей.

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Автор: Александр Топчий