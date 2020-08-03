Количество пожаров в лесах Амазонки на территории Бразилии выросло более чем на четверть

За первые шесть месяцев 2020 года уничтожено рекордные 3069 квадратных километров лесов Амазонии на территории Бразилии.

Количество пожаров в лесах Амазонки на территории Бразилии выросло на 28% в течение июля 2020 года.

Как сообщает Радио Свобода, об этом свидетельствуют данные национального космического агентства страны INPE, обнародованные 1 августа.

По данным INPE, в течение июля в регионе произошло 6803 пожаров по сравнению с 5318 пожарами в июле 2019-го.

Группы по защите окружающей среды опасаются, что увеличение количества пожаров в июле может быть предвестником ухудшения ситуации в августе.

За первые шесть месяцев 2020 года уничтожено рекордные 3069 квадратных километров бразильской Амазонии, свидетельствуют данные INPE. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Обычно сезон пожаров в лесах Амазонии длится с июня по октябрь.

Пожары - лишь часть процесса обезлесения. Лесорубы могут сначала вырубить лес, а потом сжечь его для целей сельского хозяйства, скотоводства, заготовки древесины и добычи полезных ископаемых.

В прошлом году президент Бразилии Жаир Болсонару, который поощрял обезлесение ради экономического развития, подвергся острой международной критике за уничтожение лесов.

В ответ на упреки Болсонару отправил на борьбу с пожарами армию и ввел мораторий на выжигание лесов. Однако активисты заявляют, что на практике для решения проблемы сделано недостаточно.

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