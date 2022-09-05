Утром в столице наблюдалось задымление из-за торфяных пожаров в Киевской области.

Качество воздуха в Киеве нормализовалось, в настоящее время фиксируется низкий уровень загрязненности.

Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской госадминистрации.

"Качество воздуха в Киеве нормализовалось: по состоянию на 14:15 наблюдается низкий уровень загрязненности", - отмечено в сообщении.

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Утром в столице наблюдалось задымление из-за торфяных пожаров в области.

В КГГА напоминают, что следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени можно по ссылке: https://asm.kyivcity.gov.ua/, а также в городском приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Киеве периодически наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами в области. Так, по информации Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, продолжается ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах.

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