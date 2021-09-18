Анализ деятельности более 100 стран показывает, что выбросы углерода, наоборот, вырастут на 16% к 2030 году.

Исходя из планов по уменьшению выбросов парниковых газов, которые подали почти 200 стран, мир не сможет достичь цели по ограничению глобального потепления на 2 градуса.

Специалисты ООН изучили климатические планы более 100 государств и пришли к выводу, что многие из них двигаются в неправильном направлении, пишут Голос Америки и BBC.

Ученые недавно заявили, что для того, чтобы избежать еще большего потепления, глобальные выбросы углерода необходимо сократить на 45% к 2030 году.

Но анализ деятельности более 100 стран показывает, что эти выбросы, наоборот, вырастут на 16% к этому сроку. В итоге с нынешними темпами загрязнения атмосферы до конца 21 столетия температура может вырасти на 2,7°C по сравнению с доиндустриальным периодом. Это намного выше предела в 1,5 градуса, установленного международным сообществом.

"Увеличение выбросов на 16% является огромным поводом для беспокойства. Это резко контрастирует с призывами ученых к быстрому, устойчивому и крупномасштабному сокращению выбросов для предотвращения самых серьезных климатических последствий", - заявила главный переговорщик ООН по климату Патрисия Эспиноса.

Отмечается, что предупреждение ООН об угрожающих масштабах потепления появилось накануне климатической конференции ООН в Глазго, запланированной на ноябрь. Основная ее цель - поддержать планы по ограничению роста температуры, убедив страны, подписавшие Парижское соглашения по климату более активно сокращать свои выбросы.

Согласно Парижскому соглашению, страны должны обновлять свои планы по сокращению выбросов углерода каждые пять лет, постепенно ужесточая нормы. Но в ООН отметили, что из 191 страны, подписавшей соглашение, только 113 анонсировали дальнейшее сокращение выбросов.

По словам британского министра Алока Шармы, который будет председательствовать на конференции ООН по климату, страны, у которых были амбициозные планы, теперь склонны от них отказываться. "Но без совместных действий всех стран, особенно крупнейших экономик, уже приложенные усилия рискуют оказаться напрасными", - говорит Шарма.

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Исследование организации Climate Action Tracker показало, что из группы ведущих индустриальных стран G20 лишь немногие, включая Великобританию и США, обновили свои цели по сокращению выбросов.

В другом анализе, проведенном Институтом мировых ресурсов, подчеркивается, что Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, на долю которых в совокупности приходится 33% выбросов парниковых газов, не представили обновленные планы.

В этом же исследовании говорится, что Австралия и Индонезия поставили те же цели по сокращению выбросов углерода, что и в 2015 году, несмотря на то, что этот уровень должен снижаться.

Кроме того, исследование показывает, что Бразилия, Мексика и Россия ожидают, что их выбросы будут расти, а не сокращаться.

Для беднейших стран - наиболее уязвимых к повышению уровня моря, жаре и засухе - быстрое уменьшение выбросов углерода, нагревающего планету, является приоритетом.

"Страны G20 должны взять на себя инициативу в быстром сокращении выбросов для того, чтобы смягчить последствия изменения климата. Это страны с наибольшим потенциалом и ответственностью, и им давно пора рассматривать изменение климата как кризис", - заявил глава группы наименее развитых стран Сонам ​​Ванди.

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В ООН рассчитывают, что Китай, который лидирует в мире по выбросам углерода, может пересмотреть свои климатические планы перед конференцией в Глазго. Ранее в Пекине заявляли, что хотят достичь пика выбросов к 2030 году, а углеродной нейтральности - к 2060 году. Более активные действия Китая в этом направлении придали бы переговорам по снижению выбросов дополнительный импульс. Но пока не понятно, когда Китай сделает подобное заявление и сделает ли его вообще.

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Автор: Александр Топчий