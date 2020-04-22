Из-за аномальной зимы количество пожаров в экосистемах увеличилось на 25% – спасатели

Общая площадь таких пожаров возросло на около 30%.

Заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Руслан Билошицкий отмечает, что в этом году количество пожаров в экосистемах Украины возросло более чем на 25%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга в Министерстве иностранных дел для руководителей дипломатических учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, по ликвидации лесных пожаров на территории Киевской и Житомирской областей.

Отвечая на вопрос, как в этом году отличается ситуация с лесными пожарами по сравнению с прошлыми годами, Билошицкий отметил, что из-за аномально теплой зимы и минимального количества осадков отмечается рост количества пожаров в экосистемах, в частности, лесных пожаров.

"На сегодняшний день только за этот год мы отмечаем рост числа лесных пожаров и пожаров в целом в экосистемах более чем на 25%, а общая площадь этих пожаров возросла почти на 30%", - сказал Билошицкий.

Как сообщал УНИАН, 2019 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, согласно данным отчета ЕС.