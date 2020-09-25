Последствия от изменений климата будут лишь усугубляться, если человечество позволит ситуации развиться по худшему сценарию к 2100 году.
Новая визуализация от EarthTime показывает, насколько жаркой может стать наша планета к 2100 году, передает zn.ua.
Согласно выводам, обнародованным на четвертом Саммите по воздействию на устойчивое развитие Всемирного экономического форума, бизнес-лидеры и правительства стран должны ускорить принятие решений и действовать уже сейчас для предотвращения негативного сценария.
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Эксперты пытаются оценить серьезность сценариев изменения климата, которые, вероятно, будут реализованы к 2100 году. Они назвали худшие из них RPC8.5 (Репрезентативные пути концентрации - ред.). Среди таких - потепление более чем на 4 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, увеличение выбросов, вынужденную миграцию сотен миллионов людей, а также значительное увеличение площади лесов, предрасположенных к тому типу пожаров, которые бушевали этим летом из-за феномена, получившего название "дефицит влаги".
Всемирный экономический форум использовал данные лаборатории Climate Impact Lab, Climate Central, Washington Post и спутников NASA для создания визуализации этого наихудшего сценария.
Эта модель данных показывает, что к 2100 году:
- средняя температура в июне-августе составит 38 градусов по Цельсию во многих регионах мира;
- в Нью-Дели (Индия) на протяжении восьми месяцев в году средняя температура будет составлять 32 градуса. Сегодня это шесть месяцев;
- в Фениксе (штат Аризона, США) почти 200 дней в году температура будет минимум 32 градуса;
- средняя температура воздуха в регионах Южной Европы с июня по август составит 30 градусов;
- в июне-августе температура во Вьетнаме, Камбодже, Малайзии и Индонезии в среднем будет превышать 30 градусов.
- Майами и Форт-Лодердейл (Флорида, США) будут затоплены из-за повышения уровня моря.
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