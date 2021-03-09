Когда мужчины пытались вытащить молодую черноперую акулу, попавшуюся на крючок, в нее вцепился гребнистый крокодил длиной два с половиной метра.

Вблизи австралийского города Уиндем, штат Западная Австралия, гигантский крокодил украл акулу, которую поймали рыбаки.

Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail.

21 февраля 62-летний Джофф Тратвейн вместе со своим соседом Нэтом Барнсом отправились на лодке на рыбалку в 80 километрах от Уиндема.

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Когда мужчины пытались вытащить молодую черноперую акулу, попавшуюся на крючок, в нее вцепился гребнистый крокодил длиной два с половиной метра. Рыбак пытался вытянуть акулу, но в итоге он понял, что не сможет победить в этой борьбе, и обрезал леску. Крокодил уплыл с добычей к берегу и съел ее.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

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Автор: УНИАН