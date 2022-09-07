Совершено вскрытие погибших дельфинов, отобранные образцы будут направлены на исследование в Италию и Германию.

В Одесской области с 24 февраля обнаружено большое количество погибших дельфинов, возможная причина гибели - использование гидролокаторов кораблями РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"Установлено, что с начала полномасштабного вторжения РФ на пляжах Одесской области обнаружено большое количество погибших морских млекопитающих. Вероятной причиной их массовой гибели является использование судами страны-агрессора гидролокаторов (сонаров) на подводных и надводных лодках, которые создают мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных", - говорится в сообщении.

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По инициативе прокуратуры проведен осмотр и вскрытие китообразных морских свиней и обычных дельфинов (белобочек), найденных мертвыми на побережье.

Во время вскрытия животных специалистами осуществлен отбор проб органов и тканей для дальнейшего лабораторного исследования патологий.

Отобранные образцы будут направлены для проведения исследований в Падуанском университете (Италия) и для отдельного исследования структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверском университете (Германия).

Также прокуратурой готовятся запросы об оказании международной правовой помощи в Республику Болгария, Турецкую Республику и Румынию по установлению аналогичных случаев гибели дельфинов.

В осуществлении расследования способствуют представители Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена, Научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря", НПП "Тузловськие лиманы" и ветеринарные врачи.

Уголовное производство открыто по факту массового уничтожения объектов животного мира (дельфинов видов азовка, афалина и проч.) вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины (ст. 441 УК Украины - экоцид).

Напомним, по мнению ученых, в Черном море на территории нескольких стран из-за военной агрессии РФ уже погибли десятки тысяч дельфинов.

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