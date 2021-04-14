Обнаруженных голубей павлинов использовали для уличной съемки за деньги. Птицам склеивали перья, чтобы они не могли улететь.

В центре Одессы коммунальщики изъяли на улице семь голубей породы павлин, которым уличные фотографы склеили скотчем перья на крыльях.

Читайте такжеВ Австралии за нарушение карантина хотят усыпить голубяКак сообщили в департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, голубей 13 апреля на Приморском бульваре обнаружили сотрудники департамента и Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области.

Во время рейда по центральной части города проверяющие обнаружили семь голубей павлинов, которых фотографы на улице использовали для платной видео- и фотосъемки.

Осмотрев птиц, проверяющие поняли, что маховые перья у них умышленного скрепили клейкой лентой - это не позволяло им взлететь.

"Обнаруженный факт грозит атрофией мышц, нарушением кровообращения с последующим некрозом тканей, что может привести к гибели птиц", - пояснили в департаменте.

Полиция изъяла голубей и передала в Одесский зоопарк.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая