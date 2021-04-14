В центре Одессы коммунальщики изъяли на улице семь голубей породы павлин, которым уличные фотографы склеили скотчем перья на крыльях.
Читайте такжеВ Австралии за нарушение карантина хотят усыпить голубяКак сообщили в департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, голубей 13 апреля на Приморском бульваре обнаружили сотрудники департамента и Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области.
Во время рейда по центральной части города проверяющие обнаружили семь голубей павлинов, которых фотографы на улице использовали для платной видео- и фотосъемки.
Осмотрев птиц, проверяющие поняли, что маховые перья у них умышленного скрепили клейкой лентой - это не позволяло им взлететь.
"Обнаруженный факт грозит атрофией мышц, нарушением кровообращения с последующим некрозом тканей, что может привести к гибели птиц", - пояснили в департаменте.
Полиция изъяла голубей и передала в Одесский зоопарк.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Голуби теряют пальцы на лапах из-за человеческих волос – ученые
- В Аргентине на волю выпустили более десятка спасенных пингвинов (фото, видео)
- В Индии преступники научили обезьян воровать у людей деньги
- На карибском острове из-за извержения вулкана появилась проблема с водой
- Ожесточенная драка двух панд попала на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram