В Дании пара пингвинов-геев похитила птенца

Пингвины заметили пропажу, но повели себя крайне неожиданно: самец сделал вид, что у него никогда не было детей.

В Дании пара пингвинов-гомосексуалов «украла» птенца у своих сородичей, посчитав их плохими родителями.

Об этом сообщает портал DR. Животные находятся в зоопарке Оденсе. Судя по всему, пара пингвинов Элиас и Эмиль решили, что их сородичи традиционной ориентации попросту игнорируют своего птенца.

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Работница зоопарка Сэнди Хедегаард Мунк рассказала, как произошло похищение: самка в гетеросексуальной паре отправилась на сеанс мытья, а ребенок остался с самцом. Тот пренебрег своими обязанностями, а гей-пара, увидев отношение родителей к птенцу, просто увела его к своему углу и обступила для защиты.

Пингвины заметили пропажу, но повели себя крайне неожиданно: самец сделал вид, что у него никогда не было детей, а самка хоть и бросилась на поиски, но сделала это очень неохотно и вскоре забыла о них. В результате было решено оставить птенца гей-паре.