Высокий уровень канцерогенов в воздухе приводит к росту заболеваний, в том числе онкологических.

В Киеве на прошлой неделе фиксировали повышенный уровень канцерогенного формальдегида в воздухе, он превышал норму в 3,5 раза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, уровень оксида углерода был в 1,5 раза выше нормы, диоксида азота – более чем в 4 раза. Эксперты в комментарии "24 каналу" подчеркнули: высокий уровень канцерогенов приводит к росту заболеваний, в том числе онкологических.

Читайте такжеВ Укргидрометцентре сказали, чем больше всего загрязнен воздух в КиевеЭксперты назвали главную причину загрязнения воздуха в столице: всему виной - ввезенные в Украину старые авто со всего мира. К тому же, нет никакого контроля за выхлопными газами.

При этом в нашей стране процветает экотерроризм, а эти псевдоэкологи "забывают" о проблеме загрязнения воздуха. А эта проблема ведь вредит здоровью и даже угрожает жизни.

Еще одна проблема осенью ждет украинцев: традиционное сжигание листьев, в результате которого нередко возникают лесные пожары и горят торфяники. И как следствие - в воздух высвобождаются токсины и тяжелые металлы, над городами нависает смог.

Автор: Григорий Бондарь