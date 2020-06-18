"Экопатруль" запускает проект по мониторингу качества воздуха и призывает присоединиться

Общественная организация "Экологический патруль" сообщила о запуске нового проекта "Общественный мониторинг" и призвала всех неравнодушных присоединиться.

Как сообщили в Facebook активисты сообщества, он направлен на разработку и постепенное внедрение научно обоснованной системы государственного экологического мониторинга атмосферного воздуха.

Отмечается, что проект охватит территории промышленных городов Днепр, Кривой Рог, Мариуполь (совпадают с официальными агломерациями) и сельской местности (Криворожский район Днепропетровской области), пишет "Обозреватель".

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"Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется с целью обеспечения накопления, обработки, хранения и проведения анализа информации о качестве атмосферного воздуха, оценки и прогнозирования его изменений и степени опасности, разработка научно обоснованных рекомендаций для принятия управленческих решений в области охраны атмосферного воздуха, в сфере охраны окружающей природной среды, а также информирование населения о качестве атмосферного воздуха, влияние его загрязнения на здоровье и жизнедеятельность населения", – отметили в "Экопатруле".

Задачами проекта активисты называют:

Разработку "Правил установки датчиков для общественного мониторинга";

Откалибрирование датчиков и проверку существующих Методик на соответствие утвержденным стандартам;

Разработку Методики оценки точности (неопределенности) данных;

Собрание в Единый реестр для общего пользования фоновых концентраций, разрешений на выбросы и данных форм отчетности №2-ТП (воздух) за 2018, 2019 годы, размеров и координат СЗЗ предприятий.

"Участникам проекта будут бесплатно предоставляться датчики для установки в своем доме или квартире, но при условии обеспечения их целостности и безопасности", – отметили в организации, подчеркнув независимость проекта.

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