Кроме того, из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий.

Последствия глобального потепления чувствует уже и Украина. В частности, степи южного региона могут превратиться в пустыни.

Читайте такжеВ Минприроды назвали причины изменения климата в УкраинеОб этом сообщил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский изданию РБК-Украина. По его словам, из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразования степей южного региона в пустыни.

Он отметил, что за последние 30 лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса Цельсия.

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Автор: УНИАН