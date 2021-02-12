Украина уже ощущает последствия глобального потепления \ фото REUTERS
Последствия глобального потепления чувствует уже и Украина. В частности, степи южного региона могут превратиться в пустыни.
Читайте такжеВ Минприроды назвали причины изменения климата в УкраинеОб этом сообщил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский изданию РБК-Украина. По его словам, из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразования степей южного региона в пустыни.
Он отметил, что за последние 30 лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса Цельсия.
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