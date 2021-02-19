Полиции предоставлены полномочия по рассмотрению дел о нарушении правил пожарной безопасности в лесах и во время сельскохозяйственных работ.

Верховная Рада Украины повысила штрафы за провоцирование пожаров в лесах.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, на торфяниках и землях других категорий" (регистрационный номер 3526) проголосовали 311 народных депутатов Украины.

Законом предоставлены полномочия органам Национальной полиции по рассмотрению дел о нарушении правил пожарной безопасности в лесах и при выполнении сельскохозяйственных работ.

Им внесены изменения в Водный кодекс Украины, Кодекс гражданской защиты Украины, Земельный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы "О растительном мире", "О животном мире", "Об охране земель" и "Об аренде земли".

Законом возложена обязанность по предотвращению выжигания сухой растительности и ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, в том числе и на владельцев и пользователей (арендаторов) соответствующих территорий и объектов.

Читайте такжеЗеленский подписал закон об увеличении в 18 раз штрафов за поджог сухой травы

В Водном кодексе Украины предусмотрено, что в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах запрещается уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, полосах отвода, береговых полосах водных путей.

В Кодексе об административных правонарушениях, в частности, определяется, что уничтожение или повреждение, выжигание полезащитных лесных полос, защитных лесных насаждений вдоль берегов рек, каналов, вокруг водных объектов, гидротехнических сооружений, на полосах отвода автомобильных дорог, железных дорог и других защитных лесных насаждений влекут за собой наложение штрафов на граждан в размере от 180 до 360 (ныне - от 30 до 45) необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3060 грн до 6120 грн, и на должностных лиц - от 900 до 1 тыс. 260 (ныне - от 60 до 90) необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 15300 грн до 21420 грн.

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, влекут за собой наложение штрафов на граждан в размере от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6120 грн до 12240 грн) и на должностных лиц - от 1 тыс. 260 до 1 тыс. 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 21420 грн до 30600 грн).

В Заключительных положениях сказано, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу данного закона.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк