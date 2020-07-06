Экологи дискредитировали себя игнорированием вопроса вырубок леса в Карпатах – эксперты

Через разрушительные паводки на западе страны – прокуратура уже открыла дело по статье "экоцид".

Экологи и активисты, которые раньше "били в набат" за незаконные вырубки леса в Карпатах, после крупнейшего за последнее десятилетие наводнения – дискредитировали себя почти полным игнорированием вопроса и образованием информационного вакуума.

Об этом отметили эксперты в сюжете "5 канала".

Более 250 населенных пунктов в пяти областях Украины пережили природное бедствие. Разрушены дома, дороги и мосты. Крестьяне потеряли овощи, а значит и шанс на единственный заработок. Суммарные убытки для страны в Кабмине обещают за несколько недель, но уже известно, что речь пойдет о миллиардах гривен.

Основной версией причин такого масштаба паводков – в прокуратуре называют незаконную вырубку лесов. По материалам управления СБУ в Ивано-Франковской области ведомством начато уголовное производство по ст. 441 (экоцид) УК Украины.

Как указывают специалисты, – зато экологи сосредоточились на промышленниках, которые постоянно модернизируют свои производства. Но причины замалчивания "проблем Карпат" – в общем очевидны.

"В отношении экологов – это вопрос денег... У нас нет системной борьбы с вырубкой, экологией, общей стратегии, как оно должно быть... Эти вопросы возникают тогда, когда происходит борьба каких-то политических кланов в стране. Кто-то зарабатывает на вырубке деревьев, а кто-то на контрабанде", – объясняет заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

На первоочередное преодоление последствий – из бюджета пока выделили около миллиарда гривен. Это капля в море, – упрекают власти политики. Для восстановления региона, говорят – нужно в разы больше. И действовать надо немедленно. Потому что за последний год незаконные рубки набрали невиданного масштаба.

"Когда на прошлой неделе руководитель Гослесагентства... заявил о том, что он признает – вырубки лесов увеличились за последний год в 7 раз – это приговор сегодняшней политике и экологии сегодняшней власти. Были ли проблемы до этого? Да конечно, были проблемы, но когда наложилось эмбарго на вывоз кругляка, на самом деле очень много проблем стало решаться", – уверен народный депутат (экс-глава Львовской ОГА) Олег Синютка.

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