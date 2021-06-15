Животное выпустили в открытое море.

В Херсонской области дельфина во время шторма выбросило на мель.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отдыхающие увидели обессиленное животное в лимане, где Днепр впадает в Черное море.

«Самостоятельно дельфин выбраться на глубину не мог. К тому же вода здесь пресная. Люди не знали, кого звать на помощь, потому связались с водной полицией. Пока ждали ее, держали животное в воде на одеяле», – говорится в сюжете.

Читайте такжеВ каналах Венеции заметили дельфинов (видео)Потом дельфина погрузили на полицейский катер, который отправился в открытое море. Там спасенного выпустили.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц