Меморандум с SMS group будет способствовать повышению операционной эффективности и улучшению экологических показателей "Метинвеста".

Международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний "Метинвест" подписала меморандум о декарбонизации производства с SMS group и ее дочерней компанией Paul Wurth.

Как сообщает пресс-служба компании, меморандум о взаимопонимании для реализации общих намерений по сокращению выбросов углекислого газа во время производства чугуна и стали подписали генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, а от имени SMS group – генеральный директор компании в Европе Георгес Рассел и директор по продажам в Восточной Европе Марина Келлер.

Ожидается, что документ сделает возможным содействие со стороны SMS group, которая является мировым лидером в области технологий для металлургии, повышению операционной эффективности и улучшению экологических показателей "Метинвеста". В меморандуме также зафиксированы намерения обсудить перспективные направления сотрудничества с наибольшим потенциалом.

"Метинвест" направляется по пути декарбонизации металлургии и горнодобывающей промышленности будущего. Благодаря сотрудничеству с SMS group мы сможем эффективнее использовать имеющиеся технологии, чтобы усовершенствовать металлургические процессы. В частности, мы сосредоточимся на решениях по снижению выбросов парниковых газов. Мы уверены, что нам удастся создать общую почву для действий. Как отрасль мы должны найти решения именно тогда, когда они нужны миру", – заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Ожидается, что меморандум предоставит обеим сторонам возможности по разработке и испытанию новых технологий для совершенствования как процессов производства чугуна и стали, так и более глубокого передела. Конкретные проекты, которые появятся в результате обсуждений, станут предметом договоров о сотрудничестве и контрактов.

"Мы вместе будем рассматривать целый спектр технологических решений. Сюда входят инновационные технологии Paul Wurth для устойчивого производства чугуна, такие как технология прямого восстановления железа с нашим партнером MIDREX, доменные печи с уменьшенными выбросами СО2, использование водорода, электрификация, цифровизация, утилизация промышленных газов (в частности, улавливание, использование и хранение), а также энергоэффективность и повторное использование энергии", – отметил генеральный директор SMS group Европа Георгес Рассел.

Справочно:

"Метинвест" – вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, управляющая каждым звеном цепочки поставок от добычи и переработки железной руды и угля до производства и реализации полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, ЕС, Великобритании и США, а также сеть продаж с охватом всех основных мировых рынков. Стратегическое видение группы направлено на то, чтобы стать ведущим европейским вертикально интегрированным производителем стали, что несмотря на цикличность рынков обеспечивает устойчивые показатели роста и прибыльности, а также доходности инвестиций выше отраслевых стандартов. За январь-сентябрь 2021 года выручка группы составила 13,6 млрд долларов США, а рентабельность по показателю EBITDA – 45%.

SMS group известна во всем мире своими ориентированными на будущее технологиями и высоким качеством сервиса для металлургической промышленности. Благодаря своему 150-летнему опыту и цифровым ноу-хау компания постоянно предлагает отрасли инновационные продукты и процессы – даже за пределами своего основного бизнеса, генерируя продажи в мире в размере более 2,7 млрд евро. Компания SMS – надежный партнер для реализации сложных проектов, который оказывает поддержку клиентам на протяжении всего жизненного цикла оборудования для обеспечения прибыльных и ресурсоэффективных цепочек создания стоимости. Цель компании – развитие экологически нейтральной и устойчивой металлургической отрасли. Как глобальный игрок с немецкими корнями SMS отвечает за почти 14 000 сотрудников.

Автор: Григорий Бондарь