Специалисты стараются минимизировать неприятный запах.

В некоторых районах Киева появился "рыбный" запах воды. Специалисты объясняют это тем, что сейчас в Десне активно размножаются диатомовые водоросли.

Как сообщается на странице Киевводоканала в социальной сети Facebook, в процессе жизнедеятельности водоросли выделяют органические вещества, которые и придают воде рыбный или земляной запах. Это явление обычно проявляется весной и осенью, когда температура и солнечный свет способствуют быстрому росту водорослей:

"Запах не влияет на безопасность и качество воды по санитарным нормам, хотя может вызвать определенный дискомфорт. Питьевая вода в городе Киеве соответствует всем установленным нормам. Киевводоканал постоянно контролирует качество воды в своих лабораториях на всех этапах - от очистки до подачи в городскую сеть".

Отмечается, что повлиять на сезонное цветение водорослей невозможно, но специалисты водоканала скорректировали технологические режимы и дозировку реагентов, чтобы минимизировать неприятный запах. Несмотря на то, что очистка и обеззараживание воды проводится согласно технологическим стандартам, специфический запах может оставаться.

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"Что делать потребителям? Рекомендуем дать воде отстояться или прокипятить ее перед употреблением - это поможет уменьшить запах", - говорится в сообщении.

Загрязнение воды в Украине

Напомним, летом река Сейм, которая протекает через Сумскую и Черниговскую области, подверглась значительному загрязнению. По данным украинских официальных лиц, это произошло из-за сброса отходов сахарного завода в российском городе Теткино.

Загрязнение Десны было вызвано попаданием органических веществ из реки Сейм, которая является ее притоком. Это привело к снижению уровня растворенного кислорода в воде и массовой гибели рыбы.

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