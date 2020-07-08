"Цветение" Черного моря показали из космоса (видео)

Побережье Одесской области имеет средний показатель загрязнения.

Цветение водорослей побережья Черного моря показали на снимках из космоса.

Видео на YouTube опубликовал Национальный центр управления и испытаний космических средств.

Согласно данным спутника, курорты Лебедевка, Затока, Белгород-Днестровский, Очаков, Южный, Станислав, Очаковское, Голая Пристань и Лазурное на сегодня имеют самые большие концентрации этих растений.

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В то же время побережья Одесской области имеет средний показатель загрязнения, тогда как наиболее загрязненными оказались воды озер Сасык, Шаганы, Алибей и Днестровского лимана, а также Днепровского, Тендривского и Джарилгацкого заливов.

Спутниковый мониторинг цветения водорослей был проведен в северо-западной части Черного моря с использованием оптических данных дистанционного зондирования Земли с КА Sentinel-3А и КА Sentinel-3B за период с 28 июня по 1 июля.

Индикатором загрязненности воды и количества биомассы фитопланктона избран хлорофилл-а, который косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах.

Как сообщал УНИАН, между побережьями Калифорнии и Гавайев недавно выловили рекордное количество мусора – 103 тонны пластика вперемешку с рыбацкими сетками.

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