В придонном слое изменяется состав воды, что приводит к гибели существующих организмов.

Значительные негативные последствия ожидают Черное море из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и вызванного этим затопления Херсонщины. В частности эта катастрофа ударит по биоразнообразию моря. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского Национального центра экологии моря Виктор Коморин.

По его словам, морское биоразнообразие из-за значительного опреснения и других процессов, которые вызывает техногенная катастрофа, скорее всего претерпит определенные изменения. Например, часть рыбы убежит от пресного потока, потому что не может в нем существовать, в том числе из-за отсутствия нужной кормовой базы.

"Но проблема не только в этом. Конечно, часть рыбы, которая сможет это сделать, "убежит", но более придонные организмы - те же самые бычки - могут понести очень большие потери. И это связано не только с пресной водой и токсичными веществами (которые попали в море – УНИАН), а с теми последствиями, которые они могут повлечь", - рассказал Коморин.

В качестве примера он привел такой процесс как эвтрофикация — обогащение воды биогенными элементами, сопровождающееся именно уничтожением продуктивности водоема. То есть, в придонном слое воды создаются такие условия, при которых погибают мидии и придонные организмы.

По словам директора центра, в результате "поселения" мидий могут понести значительные потери и даже погибнуть их большие площади.

"То есть, все это – комплексная проблема", - акцентировал ученый.

Справка. Мидии - род морских двустворчатых моллюсков семейства митилид (Mytilidae). Некоторые виды характеризует космополитическое распространение. Широко используются в качестве пищевых продуктов. Также они одни из немногих обитателей моря, которые заботятся о его чистоте. В частности, накапливают в себя вредные элементы, которые появляются, в частности из-за разложения водорослей.

Напомним, в ночь на 6 июня в Херсонской области произошла страшная трагедия – российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего произошло искусственное наводнение, которое уже убило и продолжает убивать тысячи животных птиц, уничтожает населенные пункты, заповедники и тому подобное.

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