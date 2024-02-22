В Национальном Антарктическом центре Украины рассказали о птенцах южнополярных поморников, которые вылупились на острове Галиндез, возле станции "Академика Вернадского".
"В нынешнем сезоне их здесь родилось аж 19 в 13 пар. Это достаточно важный показатель, ведь в прошлом году украинские биологи вообще не фиксировали на Галиндезе появление малышей у поморников, хотя кладки яиц были. Не очень успешным было размножение этих птиц и на окружающих островах", - указано в сообщении.
Сейчас же, по наблюдениям украинских ученых, птенцы есть на всех островах, которые удалось обследовать. В частности, на островах Скуа, Блэк и Шелтер полярники насчитали около двух десятков гнезд поморников. У большинства из них уже было по двое детенышей.
Говорится, что такой ежегодный мониторинг успешности размножения антарктических "обитателей" дает возможность ученым отслеживать влияние изменения климата на их жизнь.
Станция Академик Вернадский - последние новости
Недавно Национальный антарктический центр Украины обнародовал трогательное видео, на котором антарктические пингвины "чинстрапы" отдыхают со своими малышами. Такого видео еще не было. Его сделал биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции Вадим Ткаченко во время работы на острове Бут, который расположен в районе Полярной станции "Академик Вернадский". В этом году там родилось уже 15 чинстрапенят.
Ученые объяснили, почему антарктических пингвинов также называют "чинстрапами" или бородачами - дело в их тонкой черной полоске, пересекающей белый подбородок.