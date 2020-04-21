Из-за таяния Евразийского ледяного щита уровень моря поднялся на 8 метров - исследование

Евразийский ледяной щит охватывал большую часть Скандинавии и содержал примерно втрое больше замерзшей воды, чем современный ледовый покров в Гренландии.

Ученые установили, что Евразийский ледяной щит, который 20 тысяч лет назад покрывал всю северную часть Евразии, растаял за 500 лет и поднял уровень моря на 8 метров.

Об этом утверждают норвежские ученые из Бергенского университета, передает Громадське.

Отмечается, что Евразийский ледяной щит охватывал большую часть Скандинавии и содержал примерно втрое больше замерзшей воды, чем современный ледовый покров в Гренландии.

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Ученые проанализировали скважины в Норвежском море и с помощью моделирования установили, что из-за потепления Евразийский ледяной щит мог растаять за 500 лет.

Ученые отметили, что 13500-14700 лет назад уровень моря поднялся на 12-14 сантиметров. Согласно исследованию ученых, из-за таяния Евразийского ледяного щита уровень моря поднялся на 4,5-8 метров.

Ученые надеются, что их исследование поможет лучше понять современное таяние ледников в Гренландии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Восточной Антарктике начал таять самый большой ледник мира.