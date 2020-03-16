Отсутствие туристов превратило воду в каналах Венеции на кристально чистую

Люди активно комментируют необычное для города явление.

В Венеции отсутствие туристов из-за пандемии коронавирус неожиданно положительно повлияла на чистоту каналов.

Движение моторных лодок прекратилось и каналы, по словам местных, стали чище, чем когда-либо, сообщает "Европейская правда".

Жители Венеции публикуют в соцсетях фото и видео, на которых можно увидеть спокойные и необычно прозрачные воды венецианских каналов. Вода настолько чистая, что кое-где можно увидеть рыбок.

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Люди активно комментируют необычное для города явление: "Как на Мальдивах", "Никогда не видел Венецию такой чистой", пишут они в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, Венеция расположена на севере Италии, в эпицентре вспышки коронавируса. Тем временем в ВОЗ назвали причину высокой смертности в этой стране.