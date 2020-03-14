В Киеве сняли на видео парня, который на поводке выгуливает леопарда (фото, видео)
15:59, 14 марта 2020Экология
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Он выгуливал хищное животное прямо в центре столицы.
В Киеве парень выгуливал леопарда / фото facebook.com/vladlen.knysh
В Киева сняли на видео парня, который свободно выгуливает на поводке леопарда.
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Ролик появился в Facebook на странице Владлена Кныша.
"Утро. Центр столицы. Парень просто гуляет с ручным леопардом. На вопрос, как с ним справляется, отвечает, что у него он не один", - написал Владлен.
Напомним, в ноябре 2019 года возле столичного Ботсада также видели мужчину, который выгуливал леопарда.
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