В Киеве сняли на видео парня, который на поводке выгуливает леопарда (фото, видео)

15:59, 14 марта 2020
Экология
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В Киеве парень выгуливал леопарда / фото facebook.com/vladlen.knysh

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Ролик появился в Facebook на странице Владлена Кныша.

"Утро. Центр столицы. Парень просто гуляет с ручным леопардом. На вопрос, как с ним справляется, отвечает, что у него он не один", - написал Владлен.

Напомним, в ноябре 2019 года возле столичного Ботсада также видели мужчину, который выгуливал леопарда.

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