В Киеве сняли на видео парня, который на поводке выгуливает леопарда (фото, видео)

Он выгуливал хищное животное прямо в центре столицы.

В Киева сняли на видео парня, который свободно выгуливает на поводке леопарда.

Читайте такжеВ шотландском парке публике показали трех невероятных детенышей снежного леопарда (фоторепортаж, видео)

Ролик появился в Facebook на странице Владлена Кныша.

"Утро. Центр столицы. Парень просто гуляет с ручным леопардом. На вопрос, как с ним справляется, отвечает, что у него он не один", - написал Владлен.

Напомним, в ноябре 2019 года возле столичного Ботсада также видели мужчину, который выгуливал леопарда.