Умерла самая старая в Украине собака
В понедельник, 24 февраля, в Киеве умерла самая старая собака Украины - такса Нора.
Об этом сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова.
Такси Норе было 19 лет, 8 месяцев и 18 дней. Она официально была признана старейшей собакой в Украине.
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"Мы все очень переживали за Нору. Периодически контактировали с ее хозяйкой, интересовались, как собачка себя чувствует, и считали каждый прожитый ею день достижением. Такая длительная жизнь - это достойный пример любви и заботы человека", - написала Лана Ветрова.
Всю свою жизнь такса Нора прожила у супругов Инны и Валерия Здесенко.
Как сообщалось, 14 января 2020 года в Киеве официально был объявлен рекорд продолжительности жизни старейшего собаки в Украине. Рекордсменом-долгожителем в категории "Живая природа" стала киевлянка такса Нора.