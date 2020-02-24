Умерла самая старая в Украине собака

Такси Норе было 19 лет, 8 месяцев и 18 дней.

В понедельник, 24 февраля, в Киеве умерла самая старая собака Украины - такса Нора.

Об этом сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова.

Такси Норе было 19 лет, 8 месяцев и 18 дней. Она официально была признана старейшей собакой в Украине.

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"Мы все очень переживали за Нору. Периодически контактировали с ее хозяйкой, интересовались, как собачка себя чувствует, и считали каждый прожитый ею день достижением. Такая длительная жизнь - это достойный пример любви и заботы человека", - написала Лана Ветрова.

Всю свою жизнь такса Нора прожила у супругов Инны и Валерия Здесенко.

Как сообщалось, 14 января 2020 года в Киеве официально был объявлен рекорд продолжительности жизни старейшего собаки в Украине. Рекордсменом-долгожителем в категории "Живая природа" стала киевлянка такса Нора.