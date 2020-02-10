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Эксперты подсчитали, сколько морских коров обитает в водах Персидского залива

11:51, 10 февраля 2020
Экология
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Дюгонь – самый мелкий представитель семейства сирен \ Википедия

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Об этом сообщили эксперты на 21-м Международном форуме по сохранению биоразнообразия Аравии, прошедшем в Шардже, передает russianemirates.com. В частности, в водах Персидского залива обитает около 7,3 тыс. дюгоней, из которых около 3 тыс. – в акватории Абу-Даби. По данному показателю ОАЭ занимают второе место в мире. Больше всего морских коров можно встретить на территориях, принадлежащих морскому биосферному заповеднику The Murawah Marine Biosphere Reserve.

Дюгонь является водным млекопитающим из отряда сирен, как ламантин и стеллерова корова (вымерший вид). Из семейства дюгоней они единственные, кто дожил до наших дней. Само слово «дюгонь» происходит от малазийского duyung – морская дева или русалка.

Дюгонь – самый мелкий представитель семейства сирен. Длина ее тела не превышает 4 м, а вес – 600 кг. Самцы вырастают крупнее самок. Ископаемые останки дюгоней датируются возрастом в 50 млн лет. Тогда эти животные еще имели четыре конечности, и могли передвигаться по суше, но большую часть своей жизни все равно проводили в воде.

Со временем они полностью утратили способность выходить на поверхность земли. Их слабые плавники не способны выдержать более 500 кг веса млекопитающего. В числе основных причин гибели дюгоней – стремительное развитие городов, загрязнение акватории нефтью и браконьерство.

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