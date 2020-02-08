В Таиланде монахи делают робы из пластиковых бутылок (видео)

Монахи шьют вещи не только для себя, но и на заказ из-за границы.

Одежда монахов одного из монастырей Таиланда изготовлена из переработанных бутылок. Люди приносят в этот храм пластик в качестве подаяний.

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Монахи шьют вещи не только для себя, но и на заказ. Они переработали за два года уже 40 тонн пластика, сделав по меньшей мере 800 комплектов одежды, передает Би-би-си.

В храме говорят, что как только за границей узнали, что монахи превращают пластик в одежду многие захотели поддержать их инициативу.

Вырученные деньги идут на оплату услуг волонтеров по сортировке мусора, многие из которых - пенсионеры и инвалиды.