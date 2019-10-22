Более 50 слонов погибли от голода в Зимбабве

Из-за голода в этом года слоны убили 22 жителей местных сел, охотясь на еду.

По меньшей мере 55 слонов погибли от голода за последние два месяца из-за засухи в национальном парке Гванге, что в Зимбабве.

Некоторые слоны были найдены в 50 метрах от водопоев, что позволяет предположить, что животные шли в поисках воды и умерли непосредственно перед тем, как добраться до источников воды, пишет УП со ссылкой на BBC.

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Проблема заключается также не только в погодных условиях, но и в большом количестве слонов. Переполненность парка заставила животных выходить за пределы заповедника в поисках пищи.

В этом году из-за голода слоны убили 22 жителя местных сел, охотясь на еду.

Засуха также угрожает и населению Зимбабве. Треть жителей нуждается в продовольственной помощи в условиях продолжающегося экономического кризиса.

Как сообщал УНИАН, ранее шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое.