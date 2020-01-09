Красная панда во второй раз сбежала из парка дикой природы на острове Мэн

Панда пропала в четверг вечером. Администрация заведения разыскивает пропавшее животное и расследует обстоятельства инцидента.

Редкая красная панда сбежала из парка дикой природы на острове Мэн во второй раз за три месяца.

Об этом сообщает BBC News.

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Панда пропала в четверг вечером. В октябре 2019-го панда покинула парк, когда после порывов ветра дерево повредило ограду. Тогда ее нашли в соседнем дворе.

Администрация заведения разыскивает пропавшее животное и расследует обстоятельства инцидента.

Красные панды – уроженцы Гималаев – в настоящее время классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения в Красном списке Международного союза охраны природы.

Как сообщал УНИАН, дикий волк съел домашнего кенгуру на северо-востоке Бельгии. Специалисты утверждают, что хищник пересек немецкую границу, и делает это не впервые.