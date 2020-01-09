Красная панда во второй раз сбежала из парка дикой природы на острове Мэн
15:20, 09 января 2020Экология
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Панда пропала в четверг вечером. Администрация заведения разыскивает пропавшее животное и расследует обстоятельства инцидента.
В октябре 2019-го панда покинула парк, когда после порывов ветра дерево повредило ограду / yandex.ru
Редкая красная панда сбежала из парка дикой природы на острове Мэн во второй раз за три месяца.
Об этом сообщает BBC News.
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Панда пропала в четверг вечером. В октябре 2019-го панда покинула парк, когда после порывов ветра дерево повредило ограду. Тогда ее нашли в соседнем дворе.
Администрация заведения разыскивает пропавшее животное и расследует обстоятельства инцидента.
Красные панды – уроженцы Гималаев – в настоящее время классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения в Красном списке Международного союза охраны природы.
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