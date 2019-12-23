В Пекине представили одежду из растений, которые питаются отходами человека

Сейчас такая одежда может дать более 9 кг урожая за несколько недель.

Ученая Арусяк Габриэлян из университета Южной Калифорнии (USC) создала жилет из растений, которые питаются потом и мочой человека.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на FastCompany.

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Свой проект Posthuman Habitats ученая представила на выставке Human (Un) Limited в Пекине. На ней разработчики предлагали идеи по выживанию людей в условиях упадка сельского хозяйства из-за изменений климата.

По замыслу Габриелян, такой жилет из растений будет не только защищать человека от воздействия внешней среды, но и перерабатывать его отходы и производить пищу. Сделан этот жилет из ткани, которая удерживает влагу. В нее вкладывают зерна.

Сейчас такая одежда может дать более 9 кг урожая за несколько недель. Во время исследований удалось вырастить 40 видов овощей, грибов, ягод и трав. Также высаживали зерновые микрокультуры.