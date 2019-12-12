Ученые столетие скрывали проституцию среди пингвинов – СМИ

Самцы "продавали" самок другим пингвинам за камешки.

Ученые скрывали распространенные среди пингвинов разврат и прелюбодеяние в течение века.

Об этом говорится в книге «Полярная интрижка» Ллойда Спенсера Дэвиса, передает BBC Украина.

В книге, в частности, описаны наблюдения британского зоолога Джорджа Маррея Левика. По его словам, антарктические экспедиторы неоднократно становились свидетелями неоднозначного поведения аделийских пингвинов и описывали ее как «чрезвычайно извращенную».

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Одновременно Левик рассказывает и об изнасилованиях, групповых изнасилованиях, сексуальном и физическом насилии в отношении самок и др. Некрофилия также была распространенным явлением среди этого вида животных.

Некоторые из самцов занимались проституцией – самок "продавали" за камешки.

Факты, описанные Левмком, были подтверждены исследованием поведения аделийских пингвинов 1998 года.

"Доктор Левик был настолько шокированным, что записывал свои наблюдения на греческом языке, чтобы образованные джентльмены могли понять их", - пишет The Sun.

Записи исследования Левика нашли только через 100 лет в Музее естественной истории, поскольку содержание считалось слишком потрясающим.

Как сообщал УНИАН, двое самцов черноногих пингвинов (Spheniscus demersus), живущие в зоопарке DierenPark Amersfoort в Нидерландах, похитили у гетеросексуальной пары яйцо.