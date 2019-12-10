Украина улучшила позиции в Индексе защиты климата

Авторы индекса отмечают, что высокая оценка Украины объясняется не столько действиями украинской власти, как военным конфликтом на Донбассе и экономическими показателями.

Украина улучшила прошлогодние показатели в Индексе эффективности борьбы с изменениями климата (CCPI) на 2020 год.

Согласно данным индекса, подготовленного немецкими организациями NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network, Украина поднялась на одну строчку и заняла 17 место, передает Deutsche Welle.

Лидерами нового рейтинга остаются Швеция и Марокко, в этом году к ним присоединилась Дания. Последние места в индексе занимают США и Саудовская Аравия.

При этом авторы индекса отмечают, что высокая оценка Украины объясняется не столько действиями украинской власти, как военным конфликтом на Донбассе и экономическими показателями.

"Политический и экономический кризис предыдущих лет продолжает влиять на показатели выбросов парниковых газов и использования энергии, что приводит к высокому рейтингу (Украины. - ред.) в этих двух категориях и общего высокого рейтинга в индексе", - отмечается в отчете.

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Авторы индекса отмечают, что нехватка амбициозных мер и планов по защите климата в Украине отражается в очень низком рейтинге эффективности национальной политики в области климата. Однако, как отмечается в документе, эксперты выразили надежду на изменения после президентских выборов 2019 года и реорганизации центральных органов власти, в частности вновь созданного министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В целом индекс измеряет усилия, направленные на защиту климата, в 57 странах мира и Евросоюзе как межгосударственном объединении. Первые три места индекса не достались никому. Швеция, которая возглавляет рейтинг, заняла четвертое место.

Авторы обнародованного документа отметили противоположные тенденции в защите климата. По их мнению, растет давление со стороны гражданского общества и ученых на политиков. Другие положительные тенденции - снижение цен на технологии возобновляемой энергии, усовершенствованные решения для ее хранения, распространения электрокаров. Впрочем, заметное сопротивление этим изменениям и пунктам Парижского климатического соглашения оказывают правительства стран с большими экономическими показателями, констатируют авторы индекса.

Ранее УНИАН сообщал, что Европарламент принял резолюцию, в которой объявлено чрезвычайное положение в сфере климата и окружающей среды в Европе и мире.