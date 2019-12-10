Эколог предупредил об угрозе скорого исчезновения одного из семи природных чудес Украины

Эколог указал на серьезную проблему.

Катастрофическое обмеление озера Свитязь на Волыни может привести к полному исчезновению этого уникального водоема, одного из 7-ми природных чудес Украины.

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"Если ничего не делать, если так же по 10 метров будет падать вода, то озера там скоро не будет", – такой неутешительный прогноз дал эколог Александр Соколенко, передает «Обозреватель».

По словам Соколенко, озеро должны обследовать специалисты – только они смогут определить точные причины высыхания Свитязя и, соответственно, предложить меры для его спасения.

"Сейчас мы можем говорить только о каких-то вероятных причинах Оснований для обмеления озера немало. Это и Хотиславский карьер, который отбирает воду. И плантации голубики, которые отбирают грунтовые воды на окрестных территориях. В не очень хорошем состоянии находится дренажная система вокруг озера, которая тоже может способствовать чрезмерной потере воды", – перечислил он угрозы.

Эколог обратил внимание на высокие темпы обмеления Свитязя и предположил, что там могут оказаться и другие, локальные проблемы.

"Без обследования специалистами мы не можем сказать предметно, что происходит и что с этим делать", – отметил Соколенко.

Однако, констатировал он, если ничего не делать, то Свитязь "или совсем потеряет воду, или она вытечет к какой-то определенной границе".