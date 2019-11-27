Львовянка рекламирует беспородных псов фотографиями своих собак (фото, видео)

После рекламных фотосессий значительно больше бездомных животных удается пристроить в семьи.

Львовянка Марина Луцюк устраивает бесплатные фотосессии для двух собак, которых она подобрала с улицы – Жуки и Бубы.

Жуку подобрала в 2013-ом. Девушка говорит, что у пса был хозяин, но тот выбросил щенка на улицу посреди зимы. Бубу забрала на год позже: не смогла пройти мимо раненой собаки, лежавшей на тротуаре.

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Как-то на лекции по зоопсихологии Марина услышала, что надо разнообразить маршрут прогулок. Именно во время поиска новых мест по-новому увидела красоту Львова и начала фотографировать архитектуру и своих лохматых любимцев.

Фотографии делает на телефон. Кроме того, девушка животных социализирует – берет их с собой в кафе и учит окружающих гуманному отношению.

После рекламных фотосессий значительно больше бездомных животных удается пристроить в семьи.

Как сообщал УНИАН, туристы в кенийском заповеднике Масаи-Мара сняли на видео нападение львицы на зебру. Последняя смогла спастись от хищника.