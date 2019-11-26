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В Шанхайском зоопарке из-за сильного похолодания животным изменили рацион (видео)

12:57, 26 ноября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Хищникам дают дополнительные порции мяса, панд угощают фруктами и пареной кукурузой. Чтобы черно-белые мишки больше двигались, лакомство нанизывают на специальные шпажки и цепляют на деревья. А в меню жирафов и коз появилась люцерна (такая трава).

Также всем зверям дают витаминные добавки, чтобы они лучше переносили холод и не теряли вес.

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Теги: #зима#Китай#зоопарк