В Шанхайском зоопарке из-за сильного похолодания животным изменили рацион (видео)
12:57, 26 ноября 2019Экология
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Также всем зверям дают витаминные добавки, чтобы они лучше переносили холод.
Через сильные похолодания животным в Шанхайском зоопарке изменили рацион
Зимнее меню для жителей Шанхайского зоопарка: из-за сильного похолодания в Китае животным изменили рацион.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Хищникам дают дополнительные порции мяса, панд угощают фруктами и пареной кукурузой. Чтобы черно-белые мишки больше двигались, лакомство нанизывают на специальные шпажки и цепляют на деревья. А в меню жирафов и коз появилась люцерна (такая трава).
Также всем зверям дают витаминные добавки, чтобы они лучше переносили холод и не теряли вес.
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