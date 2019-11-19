В Карпатах наконец могут остановить вырубку лесов: Зеленский подписал закон

Закон усовершенствует охрану пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпат.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым запрещается сплошная вырубка пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса главы государства.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября Верховная Рада Украины приняла Закон №0873 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)».

Задачей документа является запрет проведения любых сплошных рубок (как главного пользования, так и рубок формирования и оздоровления лесов) пихтово-буковых древостоев на горных склонах. Это позволит избежать ситуаций, когда под видом проведения санитарных рубок сплошным методом вырубается значительная часть пихтово-буковых древостоев. Кроме того, законопроект запретит проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках.

В соответствии с законодательными изменениями, станет возможным проводить только выборочные рубки главного пользования и выборочные рубки формирования и оздоровления лесов в пихтово-буковых древостоях на крутых склонах в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

В 2000 году на 10 лет был введен мораторий на проведение сплошной вырубки, однако с 2011 года этот мораторий перестал действовать, что ухудшило охрану важных в экологическом и рекреационном значении категорий лесов.