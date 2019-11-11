В Украине запустили проект "Лес в смартфоне" для контроля незаконных вырубок

Пилотный проект пока действует в шести областях.

В шести областях Украины запустили пилотный проект "Лес в смартфоне", который совмещает электронный реестр заготовки древесины и онлайн-карту вырубок.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сообщается, что по состоянию на 11 ноября здесь обнародована информация о 30,6 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины. Онлайн-карта вырубок распространяется на Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую области.

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Сервис доступен по адресу lk.ukrforest.com. Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и надел, систему и тип вырубок, их статус и период проведения.

При этом украинцев призывают в случае обнаружения места вырубки леса без соответствующего билета, обратиться в лесничество или вызвать полицию.

В Госагентстве также анонсируют запуск реестра лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав.