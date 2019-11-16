Американец наткнулся на уникального трирогого оленя во время прогулки (фото)
Житель штата Мичиган (США) во время прогулки по лесу случайно наткнулся на трирогого оленя.
Об этом сообщает BBC Украина.
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75-летний Стив Линдберг в прошлом был законодателем, а уже на пенсии занимается любительской фотоохотой. Ежедневно американец загружает в сеть фото дикой природы.
Во время этой прогулки пенсионер уже не рассчитывал увидеть особые кадры из-за погоды, но заметил речную выдру, которая лакомилась рыбой на льду.
"Я подумал, что свое фото дня получил", - рассказал Линдберг.
Но когда возвращался вместе с псом к машине, то заметил необычного оленя.
"У меня есть тысячи фото белохвостого оленя, но сразу понял: у этого что-то не так с рогами", - продолжал мужчина.
Только дома за компьютером американец заметил, что олень – трирогий. Фотография не только собрала немалое количество "лайков", но и привлекла внимание общественности.
По словам специалистов, таких оленей – "один на миллион".
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