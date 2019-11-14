Голуби теряют пальцы на лапах из-за человеческих волос – ученые

Годами ученые считали, что причиной потери пальцев у голубей является какая-то форма инфекции или реакция на химические загрязнения.

Голуби из крупных городов часто теряют пальцы на лапах, запутываясь в человеческих волосах.

Об этом рассказали французские исследователи, передает The Guardian.

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Годами ученые считали, что причиной потери пальцев у голубей является какая-то форма инфекции или реакция на химические загрязнения. Но настоящим виновником оказался человек.

Ученые исследовали голубей в 46 местах Парижа и выяснили, что человеческий волос почти всегда является причиной такой потери.

У голубей в районах с большим уровнем загрязнения воздуха и шума меньше пальцев, чем у тех, что живут в зеленых окрестностях.

Но наибольшее количество голубей без пальцев живет в районах с большим количеством парикмахерских. Птицы просто запутываются в человеческих волосах.

Ученые считают, что увеличение количества зеленых насаждений могло бы остановить печальную статистику увечья голубей.

Как сообщал УНИАН, зоологи зафиксировали первые признаки эволюции живых существ в ответ на изменение климата – среди благородных оленей на шотландском полуострове.