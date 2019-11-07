Трогательное спасение: в США жеребец бросился в огонь и спас двух других лошадей (видео)

В сети предполагают, что спасенными животными могла быть семья жеребца.

В южной Калифорнии (США) во время спасения лошадей из-за лесного пожара из табуна вырвался один жеребец и направился обратно в огонь.

Коню удалось спастись самому и вывести из пожара двух других лошадей. Об этом указывают кадры из видео The Sun.

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Пользователи предполагают, что спасенными животными могла быть семья жеребца.

Отмечается, что очередной пожар в лесу калифорнийского округа произошел в среду, 30 октября. По мере распространения пламени на жилые дома местные жители собирали вещи и животных.

У властей Калифорния уже есть практика по эвакуации лошадей, поскольку такие пожары участились и становятся все более интенсивными. Радостно спасенных лошадей встречают центры по уходу животных в Лос-Анджелес.

Как сообщал УНИАН, видео из румынского города Бузэу всколыхнуло сеть - человек пришел в магазин за продуктами со своим конем.