"Масштаб трагедии нельзя себе представить": названы экологические последствия оккупации в Крыму

Эколог прокомментировала экологическую ситуацию на оккупированных территориях Украины.

В оккупированном Крыму вырубили деревья, которым было 800 лет.

Об этом заявила председатель всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, комментируя экологическую ситуацию на оккупированных территориях Украины, передает "Обозреватель".

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"Часть территорий может восстановиться. Но есть вещи, когда масштаб трагедии даже нельзя себе представить. Приведу вам пример: в оккупированном Крыму российская власть бесконтрольно дает разрешения на вырубку ценных лесных насаждений, например уникальной популяции можжевельника, это реликтовое растение, это деревья, которым было даже 800 лет. И за эти несколько лет часть этих деревьев уже уничтожена, а территория ушла под застройки. Это просто несоразмерные потери. Что касается Донбасса, то значительная территория Луганского степного заповедника была повреждена еще в 2014 году, когда тяжелая российская техника пересекла границу, шла по этим уникальным степным участкам. И восстановить естественные степные участки просто практически будет невозможно. Пострадало 28 тысяч гектаров лесных насаждений", – заявила Тимочко.