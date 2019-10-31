В день Черного моря экологи рассказали, как его можно уберечь

Экологи рассказали о положении с загрязнением Черного моря, проблемах с пластиком и страданиях морских животных.

В день Черного моря экологи решили напомнить, что происходит с ним сейчас и что мы все можем сделать для улучшения ситуации.

Об этом написали активисты общественной организации "Украина без мусора" в Facebook.

"Уже много лет Черное море превращается в сточную яму Европы. В него стекаются пластик и химикаты из двух десятков стран. В результате чего Черное море уже вдвое грязнее, чем Средиземное", - сказано в сообщении.

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Также они рассказали о положении с загрязнением Черного моря, проблемах с пластиком и страданиях морских животных.

Поэтому экологи напомнили, что можно сделать уже сегодня: