В день Черного моря экологи рассказали, как его можно уберечь
16:07, 31 октября 2019Экология
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Экологи рассказали о положении с загрязнением Черного моря, проблемах с пластиком и страданиях морских животных.
Ученые утверждают, что 83% находок в море — пластиковые отходы / facebook.com/NowasteUkraine
В день Черного моря экологи решили напомнить, что происходит с ним сейчас и что мы все можем сделать для улучшения ситуации.
Об этом написали активисты общественной организации "Украина без мусора" в Facebook.
"Уже много лет Черное море превращается в сточную яму Европы. В него стекаются пластик и химикаты из двух десятков стран. В результате чего Черное море уже вдвое грязнее, чем Средиземное", - сказано в сообщении.
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Также они рассказали о положении с загрязнением Черного моря, проблемах с пластиком и страданиях морских животных.
Поэтому экологи напомнили, что можно сделать уже сегодня:
- Если вдруг увидите в воде одиноко проливающую бутылку или иную упаковку, достаньте ее и утилизируйте.
- Рассказывайте всем знакомым про эту проблему. Чем больше людей будут знать, тем лучше.
- Если вы проживаете в прибрежной местности, можете организовать день очистки набережной. Местные экологические организации могут помочь в этом.
- Ни в коем случае не выбрасывайте ушные палочки, линзы для зрения, средства личной гигиены и любой другой мусор в канализацию - через нее оно легко попадает в реки, а затем в море. К тому же это сильно затрудняет работы очистных станций, которые и так не в лучшем состоянии у нас.
- Выбирайте шампунь для стирки белья без содержания фосфатов.
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