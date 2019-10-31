В Германии фермеры судятся с правительством из-за глобального потепления

По мнению истцов, немецкое правительство прилагает недостаточно усилий для снижения выбросов парниковых газов в атмосферу.

В Германии три фермерские семьи и организация по защите природы Greenpeace подали в суд из-за недостаточных, как они считают, усилий правительства страны для снижения выбросов парниковых газов в атмосферу.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеВ Германии к 2020 году планируют отказаться от пластиковых пакетов

По мнению истцов, из-за глобального потепления в их хозяйствах распространяются садовые вредители, что приводит к сокращению объемов урожаев и финансовым потерям. Кроме того, истцы указывают, что к уменьшению урожаев также приводят засухи и ливни.

Это первый подобный иск в истории Германии. Административный суд в Берлине должен сегодня рассмотреть его и сразу же принять решение.

12 лет назад Германия поставила себе целью к 2020 году добиться снижения уровня выбросов парниковых газов на 40 процентов по сравнению с 1990 годом. Однако уже сейчас очевидно, что цель не будет своевременно достигнута. Однако, поскольку это намерение было закреплено лишь в "плане по защите климата", а не в законе, правительство ФРГ считает иск фермеров и экологов необоснованным.

Истцы же придерживаются другого мнения, утверждая, что постановления правительства - это не просто выражение каких-либо намерений, а обязательные к исполнению правовые акты. Поэтому фермеры считают, что были нарушены их основные права.

Как сообщал УНИАН, правительство Германии приняло ряд мер для защиты насекомых и животных. Одной из главных принятых норм является запрет на применение вредного для насекомых пестицида глифосат с конца 2023 года.