В Германии запретят вредный для насекомых пестицид

Кроме того, немецкие производители мясо-молочной продукции смогут ставить на своих товарах маркировку о гуманном обращении с животными.

Правительство Германии утвердило ряд мер для защиты насекомых и животных. Одной из главных утвержденных норм является запрет на применение вредного для насекомых пестицида глифосат с конца 2023 года.

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Как сообщает DW, именно в 2023 году истекает срок разрешения на использование этого химиката на территории Евросоюза.

"Мы стремимся поощрить то, что приносит пользу насекомым, и избежать причинения им вреда", - подчеркнула министр защиты окружающей среды ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze).

Отмечается, что с 2020 года в Германии запретят использование глифосата в домашних садах и общественных парках, а также в сельском хозяйстве перед сбором урожая. А с 2021 года пестицид будет запрещен и в заповедных зонах и национальных парках.

Кроме того, немецкое правительство ежегодно будет выделять 100 миллионов евро на дополнительные меры по защите насекомых на сельскохозяйственных угодьях и за их пределами. В частности, 25 миллионов евро будут предоставляться под конкретные проекты по защите насекомых вне аграрного сектора, еще столько же - на научные исследования и мониторинг жизнедеятельности насекомых.

Кроме того, производители мясо-молочной продукции смогут ставить на своих товарах специальную маркировку, указывающую, что с животными обращались гуманно.

Законопроект предусматривает, что на этот шаг фермеры будут идти добровольно, однако с согласием на использование маркировки они соглашаются и на соблюдение определенных критериев и периодические проверки. Нарушение условий обращения с животными, например, норм относительно места в стойлах, будет грозить фермерам наказаниями - вплоть до заключения.

Ранее ученые предупредили, что 40% насекомых находятся под угрозой исчезновения. При этом пчелы, муравьи и жуки вымирают в восемь раз быстрее, чем млекопитающие, птицы и рептилии.