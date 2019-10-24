Борьба с опавшими листьями: в Киеве до 2021 года планируют построить комплекс по их переработке и утилизации

Депутаты утвердили перечень природоохранных мероприятий в Киеве на 2019-2020 годы.

Депутаты Киевского городского совета утвердили перечень природоохранных мероприятий в Киеве на 2019-2020 годы, среди которых, в частности, строительство комплекса по переработке и утилизации растительных отходов.

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 78 из 81 зарегистрированного в зале депутата Киевсовета.

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Строительство комплекса по переработке растительных отходов должно решить вопрос с опавшими листьями, которые накапливаются в городе.

Природоохранные мероприятия будут финансироваться из Киевского городского фонда охраны окружающей природной среды.

Как отметил начальник управления экологии и природных ресурсов исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Андрей Малёваный, который докладывал по вопросу, программой мероприятий предполагается, что в этом году будут продолжены работы, которые были начаты в прошлом году. Это, в частности, обследование и расчистка русла реки Лыбидь, расчистка и ремонт сооружений на озере Голубое и благоустройство озер в парке Нивки.

«В целом, согласно предложенному порядку, запланирована расчистка и благоустройство озер в Соломенском, Подольском, Оболонском районах. Также должны обустроить систему полива в парке "Позняки" на Дарнице. Конечно, запланированы мероприятия по демеркуризации промышленной площадки ОАО "Радикал", как одного из крупнейших экологических проблем Дарницкого района. Речь идет о вывозе ртутьсодержащих веществ с территории завода", - сказал Малёваный.