В зоопарке Харькова отпраздновали 30-летний юбилей бурого капуцина по имени Гномик (видео)

В честь праздника для обезьянки изготовили торт из фруктов, ягод и зелени.

Торт из фруктов, ягод и зелени: в харьковском зоопарке отпраздновали день рождения бурого капуцина по имени Гномик.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ему исполнилось 30 лет - это немалый возраст для таких маленьких обезьян.

Этот капуцин родился в Харькове. Был крошечным, поэтому и получил имя Гномик. После рождения мама от него отказалась, так что в зоопарке животное выходили самостоятельно.

В день рождения фруктовыми и ягодными вкусностями угощали не только именинника. Свои порции лакомства получили и другие жители зоопрака.