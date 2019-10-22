В зоопарке Харькова отпраздновали 30-летний юбилей бурого капуцина по имени Гномик (видео)
10:58, 22 октября 2019Экология
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В честь праздника для обезьянки изготовили торт из фруктов, ягод и зелени.
В харьковском зоопарке отпраздновали 30-летний юбилей бурого капуцина по имени Гномик
Торт из фруктов, ягод и зелени: в харьковском зоопарке отпраздновали день рождения бурого капуцина по имени Гномик.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Ему исполнилось 30 лет - это немалый возраст для таких маленьких обезьян.
Этот капуцин родился в Харькове. Был крошечным, поэтому и получил имя Гномик. После рождения мама от него отказалась, так что в зоопарке животное выходили самостоятельно.
В день рождения фруктовыми и ягодными вкусностями угощали не только именинника. Свои порции лакомства получили и другие жители зоопрака.
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